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В Запорожье создадут спасательный центр МЧС для защиты АЭС

Игнат Далакян
11:50 19.07.2023
Спасательный центр МЧС РФ будет создан для защиты потенциально опасных объектов.
В Запорожье создадут спасательный центр МЧС для защиты АЭС
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, Globallookpress
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МЧС России создаст в Запорожской области спасательный центр для защиты потенциально опасных объектов, включая Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

«С учетом рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах, таких как, например, Запорожская АЭС, принято решение о создании спасательного центра МЧС России в Запорожской области», - сказал Куренков в ходе правчаса в Совете Федерации.

Ранее МЧС России направило два самолета-амфибии в Турцию для борьбы с масштабными лесными пожарами. От турецкой стороны поступил запрос, после которого президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ о помощи.

До этого глава МЧС Александр Куренков оценил ущерб от разрушения Каховской ГЭС в 1,2 миллиарда рублей. Обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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