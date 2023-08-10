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Технического директора компании «Пиро-Росс» задержали после взрыва в Сергиевом Посаде

Максим Крюков
11:07 10.08.2023
В ГСУ СК России по Московской области заявили, что были изъяты документы, которые имеют значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Сотрудники Следственного комитета провели обыски в компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. В ведомстве сообщили, что были изъяты документы, которые имеют значение для следствия, в их числе должностные инструкции работников.

Кроме того, в отделении СК допросили сотрудников фирмы из числа руководящего состава. В результате в качестве подозреваемого был задержан технический директор организации.

В ГСУ СК России по Московской области также добавили, что для определения причины возгорания будут проведены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая, а также 60 судебно-медицинских экспертиз.

Точное число пострадавших в данный момент устанавливается, к настоящему времени известно, что за медпомощью обратились более 60 человек, заключили в ведомстве.

Ранее в экстренных службах сообщили, что после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде судьба 12 человек остается неизвестной. На месте аварии продолжаются поисковые работы. Для сбора и анализа данных в Сергиево-Посадском округе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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