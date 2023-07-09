Депутат ЕП Уоллес предупредил, что украинцы первыми пострадают от поставок кассетных бомб

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Поставка кассетных боеприпасов из США киевскому режиму - это безумие и угроза, прежде всего, для мирных жителей Украины. Об этом сделал заявление депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесёт больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», — приводит RT слова политика.

Уоллес отметил, что очередной транш военной помощи Украине со стороны США требует вмешательства ООН, так как поставки кассетных бомб - это безумие, которое нужно остановить.

Ранее сообщалось, что 19 конгрессменов выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов, в их заявлении, в частности, было отмечено, что «приверженность лидерству в области защиты прав человека должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьезные риски для гражданского населения».



Напомним, что Белый дом анонсировал поставку киевскому режиму кассетных боеприпасов для применения в зоне украинского конфликта.



