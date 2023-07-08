В Конгрессе США выступили против передачи Украине кассетных боеприпасов

Конгрессмены считают, что, если США привержены защите прав человека, то эта приверженность должна касаться и решения по передаче кассетных боеприпасов.

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Девятнадцать членов американского Конгресса выступили против поставок Украине кассетных боеприпасов. Об этом стало известно из распространенного заявления конгрессменов.

«США с гордостью привержены лидерству в области защиты прав человека. Эта приверженность должна включать отказ от передачи кассетных боеприпасов, которые по самой задумке несут серьезные риски для гражданского населения», - приводят слова конгрессменов РИА Новости.

В заявлении отмечается, что поддержка Киева не должна ставить под сомнения усилия США в вопросе продвижения защиты прав человека.

«Объявленные Белым домом действия противоречат ограничениям конгресса на передачу этих видов вооружений и серьезно подрывает наше моральное лидерство», - говорится в заявлении.

Авторы заявления также подчеркнули необходимость дальнейших усилий по оказанию давления на США с целью присоединения страны к международному сообществу и запрету применения кассетных бомб.

Ранее в российском МИД отреагировали на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это решение приведет к тому, что под угрозой окажутся мирные жители, в том числе дети. Более того, США, осознавая, что «обещания» Киева применять эти боеприпасы «аккуратно» ничего не стоят, становятся соучастником в минировании территорий, и должны нести ответственность за гибель гражданского населения в результате подрывов.