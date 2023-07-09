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Лавров обсудил с главой МИД Турции передачу главарей «Азова»* Украине

Вероника Волосунова
18:43 09.07.2023
Глава российского МИД Лавров во время телефонного разговоре с коллегой из Турции отметил деструктивность курса на продолжение поставок военной техники Украине.
Лавров обсудил с главой МИД Турции передачу главарей «Азова»* Украине
© Фото: Depo Photos, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Во время телефонного разговора, инициированного турецкой стороной, глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с коллегой Хаканом Фиданом возвращение главарей «Азова»* на Украину. Об этом стало известно из опубликованного на сайте ведомства сообщения

«Стороны обменялись мнениями по региональной повестке дня с упором на последние события вокруг Украины, включая ситуацию с возвращением «главарей Азова*» из Стамбула в Киев. Внимание Анкары было обращено на деструктивность курса на продолжение поставок военной техники киевскому режиму», - говорится в сообщении МИД России.

Подчеркивается, что соответствующие шаги могут привести к негативным последствиям. В ведомстве добавили, что стороны подтвердили необходимость сохранения и укрепления доверительного характера отношений между Россией и Турцией на основе договоренностей лидеров стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Министры также обсудили отдельные аспекты российско-турецкого двустороннего сотрудничества, в том числе график предстоящих контактов

Ранее в Кремле сообщили о давлении Запада на Турцию перед саммитом НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что передача Анкарой главарей «Азова»*, которые должны были до завершения конфликта находиться в Турции, киевскому режиму связана с большим давлением на страну из-за предстоящего саммита альянса.

*запрещенная в России террористическая организация

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