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Являясь членом НАТО, Турция проявила солидарность и передала бойцов «Азова»* Украине из-за оказываемого на нее большого давления в связи с подготовкой к саммиту альянса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем», - сказал Песков РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что Россию не проинформировали о возвращении «азовцев»* на Украину. Более того, принятое решение является нарушением заключенных ранее договоренностей со стороны Турции и Украины. Главари «Азова»* должны были оставаться в Турции до завершения конфликта на Украине.

*запрещенная в России террористическая организация