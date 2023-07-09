Украинские боевики выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО

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Донецк подвергся обстрелу со стороны Украины 9 июля. Об ударе артиллерии по Киевскому району столицы ДНР сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Удар был нанесен около полудня в воскресенье с применением ракет.

«Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО», приводит RT статданные представительства.

Ранее сообщалось о трех пострадавших при артударах ВСУ по Донецку. Ранения получили трое местных жителей в возрасте 22-х, 40-ка и 68-ми лет.

Вчера же во время обстрела были повреждены 19 трансформаторных подстанций, что привело к массовому отключению света в жилом секторе Донецка.