Украинские боевики выпустили по Донецку пять ракет из РСЗО
Артиллерийские подразделения ВСУ атаковали Донецк днем 9 июля.
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
Донецк подвергся обстрелу со стороны Украины 9 июля. Об ударе артиллерии по Киевскому району столицы ДНР сообщили в представительстве республики в СЦКК.
Удар был нанесен около полудня в воскресенье с применением ракет.
«Донецк (Киевский район): выпущено пять ракет из РСЗО», приводит RT статданные представительства.
Ранее сообщалось о трех пострадавших при артударах ВСУ по Донецку. Ранения получили трое местных жителей в возрасте 22-х, 40-ка и 68-ми лет.
Вчера же во время обстрела были повреждены 19 трансформаторных подстанций, что привело к массовому отключению света в жилом секторе Донецка.