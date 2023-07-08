Около 2 тысяч абонентов остались без света после обстрела Донецка боевиками

Украинские националисты обстреляли Петровский район города, в результате чего были обесточены 19 трансформаторных подстанций.

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В Донецке 1,9 тысяч абонентов остались без света после обстрела боевиками Петровского района города. Об этом заявила пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

«В 09:00 (мск) в результате очередного обстрела Донецка обесточены 19 трансформаторных подстанций, 1,9 тыс. бытовых абонентов в Петровском районе города», - цитирует RT сообщение ведомства.

Ранее сообщалось об обстреле украинскими боевиками населенных пунктов Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в СЦКК, националисты выпустили 10 снарядов «натовского» калибра по Петровскому району Донецка и 3 - по Светлодарску.