При обстреле Донецка украинскими боевиками пострадали три мирных жителя

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о повреждении многоквартирных домов в Донецке и Ясиноватой.

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При обстреле Кировского района Донецка украинскими националистами пострадали три мирных жителя. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, ранены мужчины 1973 и 1955 и парень 2002 года рождения. Также поступила информация о повреждении многоквартирных домов в Донецке и Ясиноватой в результате обстрела со стороны украинских боевиков.

Ранее 19 трансформаторных подстанций Донецка были обесточены в результате обстрела Петровского района города украинскими боевиками. Около 2 тысяч абонентов остались без света.