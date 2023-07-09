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В Сочи запретили купаться в море в период действия штормового предупреждения

Анастасия Бобылева
12:50 09.07.2023
Сейчас на пляжах Сочи установлены флаги красного цвета, заходить в воду опасно.
В Сочи запретили купаться в море в период действия штормового предупреждения
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Власти Сочи запретили купание в море, так как в городе действует штормовое предупреждение. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

«В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Купание запрещено. Сегодня, 9 июля, и до конца суток 10 июля на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», - цитирует сообщение РИА Новости.

В администрации уточнили, заходить в воду во время шторма опасно, на сочинских пляжах установили красные флаги, предупреждающие об этом.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 июля в сочинской Хосте пошел сильный ливень. Улицы города затопило. В результате бедствия многие автомобили были повреждены, некоторые унесло потоком воды. Возможно, причиной произошедшего стал засор в ливневом коллекторе, который должен был уводить воды ручья Видного под землю.

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