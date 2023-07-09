Очевидцы рассказали, как потоки воды сносили машины в Хосте

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Сочинский район Хоста пострадал во время залпового ливня ночью 9 июля. Корреспондент «Звезды» передает с места происшествия.

МЧС накануне, после 35-градусной жары 8 июля, предупреждали о сильном ливне и грозах в ночь на 9 июля.

Местные жители говорят, что проблема не в дожде, а в засорившейся ливневом коллекторе.

«Внизу проходит 6-метровый коллектор для ручья Видного. Он должен внутрь уходить при дожде. Но коллектор забит с того года, и вода пошла поверху. Администрация, что могли, сделали, но он при любом дожде выходит через верх. Людей предупреждали, не ставьте ничего, но они ставят машины, где есть место», - рассказал очевидец.

По словам местных жителей, ливневый поток обрушился на город около часу ночи, припаркованные машин «потихоньку сползать», сначала образовался один затор, словно плотина, вода ее преодолела, хлынула через эту подпорную стену и понесла машины дальше.

Сейчас в Хосте работает городской оперативный штаб для ликвидации последствий разгула стихии. Штормовое предупреждение о непогоде на всей территории Сочи продолжает действовать.