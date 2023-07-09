Опубликованы кадры ливневого потока, сносящего машины в Хосте

© Видео: ЧП Пермь,vk © Фото: ЧП Пермь,vk

Десятки автомобилей были разбиты и превратились в автохлам во время ливня в Хосте, обрушившегося на этот район Сочи ночью 9 июля.

На кадрах, выложенных очевидцами ЧП, видно, как грязный поток воды сносит припаркованные автомобили, они налетают друг на друга, сбиваются в кучу и несутся дальше с бурным потоком.

Ранее сообщалось, что улицы черноморского курорта Хоста превратились в свалку покореженных автомобилей в результате ливня, обрушившегося на Сочи ночью 9 июля.

Местные жители говорят, что причиной масштабных последствий стал засор в ливневом коллекторе: его специально построили, чтобы уводить с улицы под землю ручей Видный, который всегда выход из берегов при сильном дожде.