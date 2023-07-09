Оркестр МВОКУ в День Семьи провели праздничный концерт для всех желающих
Публика Парка Горького тепло приветствовала известные мелодии.
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В День семьи, любви и верности Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища исполнил в Парке Горького попурри на любимые песни, сыграл золотые хиты группы ABBA, а также нестареющий рок-н-ролл. Коллектив под управлением руководителя оркестра - военного дирижера майора Ивана Краснецкого открыл свое выступление легкой игривой увертюрой к опере «Сорока-воровка» Джоакино Россини. Затем все желающие смогли повальсировать под музыку Кирилла Молчанова к кинофильму «А зори здесь тихие». Лирическая часть сменилась зажигательным фокстротом «Веселый оркестр» Данила Браславского, здесь уже в пляс пустились юные слушатели музыки.