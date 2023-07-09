Армия Оркестр МВОКУ в День Семьи провели праздничный концерт для всех желающих Публика Парка Горького тепло приветствовала известные мелодии. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В День семьи, любви и верности Оркестр Московского высшего общевойскового командного училища исполнил в Парке Горького попурри на любимые песни, сыграл золотые хиты группы ABBA, а также нестареющий рок-н-ролл. Коллектив под управлением руководителя оркестра - военного дирижера майора Ивана Краснецкого открыл свое выступление легкой игривой увертюрой к опере «Сорока-воровка» Джоакино Россини. Затем все желающие смогли повальсировать под музыку Кирилла Молчанова к кинофильму «А зори здесь тихие». Лирическая часть сменилась зажигательным фокстротом «Веселый оркестр» Данила Браславского, здесь уже в пляс пустились юные слушатели музыки. © Минобороны РФ Затем оркестр исполнил целую серию попурри. Вначале прозвучал «Хит Интернешнл» - попурри на музыкальные композиции Глена Миллера. Великий джазмен золотыми буквами вписал свое имя в историю музыки. Публика Парка Горького тепло приветствовала известные мелодии. Не могли музыканты в этот субботний вечер не исполнить и военные произведения. Попурри на темы песен военных лет «Друзья однополчане» отозвалось в душе каждого зрителя. Услышав знакомые песни, многие с удовольствием подпевали и благодарили оркестр громкими аплодисментами. Драйва и куража выступлению музыкантов добавило исполнение золотых хитов группы ABBA. Шведская поп-группа, без сомнения, известна каждому, а их песни знакомы слушателям всех возрастов. Специально для юных слушателей прозвучала «Мультипанорама» - мелодии советских мультфильмов, что порадовало как детей, так и их родителей. © Минобороны РФ Немного хулиганского, легкого настроения добавил рок-н-ролл в исполнении духового оркестра. А завершил свое выступление коллектив одноименным шлягером из кинофильма «Я шагаю по Москве». Москвичи и гости столицы встретили песню громкими аплодисментами и поблагодарили музыкантов за концерт в парке овациями и возгласами. «Наш коллектив очень рад, что нам выпала честь выступать сегодня здесь, в Парке Горького, в такой светлый, добрый праздник - День семьи, любви и верности. Стоит отметить, что многие пришли действительно семьями. Дети, я уверен, сохранят на всю жизнь воспоминания о том, как слушали музыку в исполнении духового оркестра в парке. "Военные оркестры в парках" - очень красивая традиция. Мы рады быть частью этой по-настоящему нужной программы», - сказал в завершение выступления дирижер коллектива майор Иван Краснецкий. Напомним, что в течение трех месяцев в садах, скверах и парках Москвы и Московской области будет звучать духовая музыка, предваряя собой XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября. Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика