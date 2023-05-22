«Военные оркестры в парках» дадут 14 концертов в Москве

Первый концерт в рамках проекта в этом году пройдет 28 мая в парке Горького.

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Музыканты военных оркестров в этом сезоне традиционно выступят с программами в столичных парках, в Москве запланировано 14 таких концертов. Об этом сообщает дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«Всего в рамках седьмого сезона программы "Военные оркестры в парках" состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из которых пройдут в московских парках культуры и отдыха. Формирует состав участников проекта музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня" начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации - главный военный дирижер заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин», - говорится в сообщении.

В этом сезоне первый концерт программы «Военные оркестры в парках» пройдет 28 мая в парке Горького.

За пределы российской столицы проект вышел уже в 2021 году. В частности, тогда оркестранты стали исполнять концертные программы не только в Москве, но и в области. Выступления музыкантов пользуются большой популярностью среди посетителей парков и скверов. Проект существует уже семь лет. За эти годы оркестранты дали более 140 концертов на летних площадках, в парках и скверах Москвы. Послушать и увидеть вживую выступления музыкантов смогли около полумиллиона человек.