Армия Армия Армия

«Военные оркестры в парках» дадут 14 концертов в Москве

11:55 22.05.2023
Первый концерт в рамках проекта в этом году пройдет 28 мая в парке Горького.
«Военные оркестры в парках» дадут 14 концертов в Москве
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Музыканты военных оркестров в этом сезоне традиционно выступят с программами в столичных парках, в Москве запланировано 14 таких концертов. Об этом сообщает дирекция Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

«Всего в рамках седьмого сезона программы "Военные оркестры в парках" состоится более 20 выступлений военных музыкантов, 14 из которых пройдут в московских парках культуры и отдыха. Формирует состав участников проекта музыкальный руководитель фестиваля "Спасская башня" начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации - главный военный дирижер заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин», - говорится в сообщении.

В этом сезоне первый концерт программы «Военные оркестры в парках» пройдет 28 мая в парке Горького.

За пределы российской столицы проект вышел уже в 2021 году. В частности, тогда оркестранты стали исполнять концертные программы не только в Москве, но и в области. Выступления музыкантов пользуются большой популярностью среди посетителей парков и скверов. Проект существует уже семь лет. За эти годы оркестранты дали более 140 концертов на летних площадках, в парках и скверах Москвы. Послушать и увидеть вживую выступления музыкантов смогли около полумиллиона человек.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:17 В стране и мире
Видео
Секретарь СБ Патрушев назвал развитие отношений с Китаем стратегическим курсом России
11:26 В стране и мире
Канцлер Германии Шольц заявил, что Украине не попасть в НАТО в обозримом будущем
09:53 В стране и мире
Видео
В Оренбургской области предотвратили теракт
09:50 Спорт
FIE предоставила нейтральный статус 17 российским фехтовальщикам
08:30 В стране и мире
Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизель-генераторы
Популярное
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
В Минобороны России назвали потери украинских боевиков на Артемовском направлении
Видео
Зеленский признал, что украинские войска потеряли Артемовск
112: фигуриста Костомарова готовят к протезированию
Байден заявил, что F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.