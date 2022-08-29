В сердце Москвы проходит XV военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

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Известный российский певец Олег Газманов в первый раз поучаствовал в ежегодном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». Народный артист исполнил композицию вместе с музыкантами Центрального военного оркестра Минобороны РФ.

XV Международный фестиваль «Спасская башня» проходит в самом центре столицы - на Красной площади. И произведение из репертуара артиста было выбрано соответствующее - проверенная временем песня под названием «Москва».

Газманов рассказал, что для него выступление в сердце Родины на подобном фестивале было очень трогательным и волнительным моментом жизни. По мнению исполнителя, любой представитель его профессии был бы счастлив получить подобную возможность.

«Приезжают оркестры со всего мира, приезжают великолепные... музыканты... У нас великая страна, великая музыка, и такие фестивали должны быть», - приводит слова певца пресс-служба Дирекции фестиваля.

Сегодня, 29 августа, в празднике музыки поучаствовали более 20 российских и иностранных музыкальных коллективов и оркестров. Особенно тепло зрители приветствовали дебютантов этого года - Большой военный оркестр Вооруженных сил Венесуэлы имени Верховного Главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса и юных музыкантов Марширующего оркестра школы Бунваттана из Таиланда.

Также с восторгом было встречено выступление любимцев публики - Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, которые начали свое выступление коллажем на песни Дунаевского. Очень трогательно и пронзительно смотрелся танец девушек Пансиона воспитанниц Минобороны России в белых платьях, исполненный в сопровождении оперной певицы Вероники Думпе и Оркестра суворовцев.

Лирическое настроение в выступлении юных музыкантов быстро сменилось драйвом и энергией, когда над Красной площадью зазвучали первые аккорды песни Bang из репертуара рок-группы «Парк Горького». Атмосферу куража и веселья поддержал появившийся на сцене Ансамбль барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России, которые вместе с суворовцами вышли на зажигательное дефиле «Барабанная фиеста».

В качестве почетных гостей Фестиваля «Спасская башня» на трибунах в этот вечер присутствовали военный атташе Сирийской Арабской Республики бригадный генерал Аднан Кара Ибрагим, легендарный летчик-космонавт герой Советского Союза, герой России Сергей Крикалев.