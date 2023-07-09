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Ливень превратил в груду металла припаркованные машины в Хосте

Ирина Сафонова
Ирина Елагина
11:06 09.07.2023
Улицы Хосты стали бурной рекой из-за сильного ливня, потоки воды снесли десятки машин по всему городу.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Улицы Хосты превратились в свалку разбитых автомобилей в результате ливня, обрушившегося на Сочи ночью 9 июля. Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит после потопа курортный город.

На кадрах видно, что машины вынесло за пределы проезжей части к обрыву. Автомобили опрокинулись и помяли друг друга.

Ранее сообщалось, что по мнению местных жителей причиной масштабных последствий сильного дождя в Хосте стала засоренная ливневая канализация, построенная специально для отвода вод ручья Видного. Во время грозы он вышел из берегов и снес все, что было на пути - машины, деревья.

МЧС считает, что в Сочи сохраняется опасность сильных дождей, штормовое предупреждение продлено на 9-10 июля.

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