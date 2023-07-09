Ливень превратил в груду металла припаркованные машины в Хосте

Улицы Хосты стали бурной рекой из-за сильного ливня, потоки воды снесли десятки машин по всему городу.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Улицы Хосты превратились в свалку разбитых автомобилей в результате ливня, обрушившегося на Сочи ночью 9 июля. Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит после потопа курортный город.

На кадрах видно, что машины вынесло за пределы проезжей части к обрыву. Автомобили опрокинулись и помяли друг друга.

Ранее сообщалось, что по мнению местных жителей причиной масштабных последствий сильного дождя в Хосте стала засоренная ливневая канализация, построенная специально для отвода вод ручья Видного. Во время грозы он вышел из берегов и снес все, что было на пути - машины, деревья.

МЧС считает, что в Сочи сохраняется опасность сильных дождей, штормовое предупреждение продлено на 9-10 июля.



