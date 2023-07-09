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NYT: в предоставляемых США Киеву кассетных боеприпасах имеется высокий процент брака

Елизавета Егорова
00:58 09.07.2023
Поставляемые США Киеву кассетные боеприпасы были модернизированы, однако процент брака в них остался довольно высоким.
NYT: в предоставляемых США Киеву кассетных боеприпасах имеется высокий процент брака
© Фото: Kaniuka Ruslan Keystone Press Agency Globallookpress
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Америка планирует поставить на Украину кассетные боеприпасы старого образца, имеющие высокий процент брака. Газета New York Times сообщает, что эти модели не срабатывают сразу в 14% случаев.

При модернизировании модели кассетных боеприпасов США улучшили дальность снаряда, однако процент брака в гранатах остался довольно высоким.

Существуют и другие сложности при использовании данного типа вооружения. Расчищать территорию после их использования придется дольше, так как их нельзя перемещать вручную. Также перед тем, как на заминированные территории вернется мирное население, необходимо будет объяснить людям правила безопасности.

Напомним, что в новый пакет военной помощи США Киеву включили кассетные боеприпасы. Президент Америки Джо Байден заявил, что решение об этом далось ему непросто, однако, по его словам, Украина нуждается в вооружении. 

Кроме данного типа боеприпасов в пакет войдут 32 единицы БМП Bradley и БТР Stryker, более 28 миллионов патронов для стрелкового оружия, 31 гаубица калибра 155 миллиметров, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin.

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