В новом пакете помощи США Киеву будут Stryker, Bradley, боеприпасы для HIMARS и Patriot

В пакет военной помощи войдут БМП Bradley, БТР Stryker, 28 миллионов патронов, 31 гаубицы калибра 155 миллиметров, переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов Stinger и Javelin.

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В новый пакет военной помощи Киеву войдут 32 единицы БМП Bradley и БТР Stryker, более 28 миллионов патронов для стрелкового оружия, 31 гаубица калибра 155 миллиметров, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin. Об этом заявили в Пентагоне.

«В пакет также войдут боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, БМП Bradley, БТР Stryker, планирующие боеприпасы, системы для расчистки заграждений, уничтожения минных заграждений и запчасти», - заявил министр обороны США по политическим делам Колин Кол.

Ранее в США объявили о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден заявил, что и у Америки, и у Киева заканчиваются другие типы вооружений.