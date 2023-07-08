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Шойгу проверил подготовку экипажей танков Т-90М «Прорыв»

07:50 08.07.2023
Бойцы ВС РФ отметили точность ведения стрельбы, простоту эксплуатации и высокие характеристики боевых машин.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил подготовку экипажей танков Т-90М «Прорыв» на полигоне Южного военного округа (ЮВО). Минобороны РФ опубликовало кадры его визита.

Обучение танкистов проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки. Сами военнослужащие отмечают высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации.

Шойгу проинспектировал обучение танкистов в ходе общей проверки боевой подготовки российских контрактников на полигонах ЮВО. Одновременно на полигоне тренируются военнослужащие танковых, мотострелковых и артиллерийских подразделений, курс интенсивной подготовки бойцов длится 38 суток.

Ранее экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили опорные пункты противника на Соледаро-Артемовском направлении. Бойцам пришлось работать в условиях сложного рельефа местности.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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