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Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЮВО

07:41 08.07.2023
Военнослужащие проходят занятия по тактико-специальной, медицинской и огневой подготовке.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка военнослужащих по контракту на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Военнослужащие проходят занятия по связи, тактико-специальной, медицинской и огневой подготовке, учатся вождению боевой и спецтехники. Курс интенсивной подготовки длится 38 суток.

Все контрактники уже прошли одиночную подготовку в течение двух недель, сейчас на полигонах проводится боевое слаживание в составе подразделений. После этого военнослужащие направятся в районы предназначения, где продолжат боевое слаживание в составе воинских частей. Одновременно ведется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, занятия проходят на новой военной технике и под руководством офицеров с боевым опытом в зоне спецоперации.

Шойгу лично проверил отработку навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, включая городской бой. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев доложил министру, что особое внимание уделяется обучению поражению военной техники противника на основе актуальных учебно-методических документов и памяток. Документы подготовлены с учетом опыта специальной военной операции. Контрактники также выполняют стрельбы из разного рода вооружений, отрабатывают элементы защиты от огневого удара и навыки поражения образцов западного вооружения.

Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной операции. Глава МО РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова. Также прошло совещание, на котором министр отметил эффективность уничтожения боевиков российскими бойцами.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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