Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЮВО
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил, как организована боевая подготовка военнослужащих по контракту на полигонах Южного военного округа (ЮВО). Военнослужащие проходят занятия по связи, тактико-специальной, медицинской и огневой подготовке, учатся вождению боевой и спецтехники. Курс интенсивной подготовки длится 38 суток.
Все контрактники уже прошли одиночную подготовку в течение двух недель, сейчас на полигонах проводится боевое слаживание в составе подразделений. После этого военнослужащие направятся в районы предназначения, где продолжат боевое слаживание в составе воинских частей. Одновременно ведется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, занятия проходят на новой военной технике и под руководством офицеров с боевым опытом в зоне спецоперации.
Шойгу лично проверил отработку навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, включая городской бой. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев доложил министру, что особое внимание уделяется обучению поражению военной техники противника на основе актуальных учебно-методических документов и памяток. Документы подготовлены с учетом опыта специальной военной операции. Контрактники также выполняют стрельбы из разного рода вооружений, отрабатывают элементы защиты от огневого удара и навыки поражения образцов западного вооружения.
Ранее Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений «Западной» группировки войск в зоне проведения специальной операции. Глава МО РФ заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова. Также прошло совещание, на котором министр отметил эффективность уничтожения боевиков российскими бойцами.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.