Танки Т-90М «Прорыв» уничтожили опорники противника в условиях сложного рельефа местности

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Тульские десантники на танках Т-90М «Прорыв» разгромили опорные пункты на Соледаро-Артемовском направлении. Сложность боевой задачи заключалась в сложном рельефе местности.

Линия разграничения проходит между двумя сопками, на противоположной стороне холма - уже вражеские укрепрайоны. Для успешного поражения боевиков нужно подойти к ним как можно ближе. По команде Т-90М «Прорыв» бьют прямой наводкой.

Днем ранее националисты предприняли попытку атаковать российские позиции, враг был поражен и отступил с большими потерями. За успешное выполнение боевой задачи экипаж боевой машины Т-90М наградили медалями «За отвагу».

В начале июля стало известно, что артиллеристы группировки «Юг» уничтожили в зоне СВО украинскую станцию спутниковой связи Starlink, а также пункт управления БПЛА.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.