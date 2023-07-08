Песков назвал возвращение главарей «Азова»* на Украину нарушением договоренностей со стороны Турции
Песков отметил, что это является нарушением договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Звезде», что возвращение главарей полка «Азов»* из Турции на Украину является абсолютным нарушением имеющихся договоренностей, как с украинской, так и с турецкой стороны.
«Нас, как российскую сторону, об этом никто в известность не ставил, и указанные лица по бывшей договоренности должны были оставаться в Турции до окончания конфликта», - добавил Песков.
Напомним, что сегодня находящиеся в Турции командиры националистического батальона «Азов»* вернулись на Украину. Они сдались в плен во время осады завода «Азовсталь» в Мариуполе.
*запрещенная в России террористическая организация