Россия намерена пригласить на встречу в ООН «неангажированных» экспертов.

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Россия обратилась в ООН с просьбой провести встречу на уровне Совбеза, чтобы обсудить ход расследования подрыва газопроводов «Северный поток». О российской инициативе заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно вниманияо внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется», - рассказал о цели встречи российский дипломат.

Он уточнил, что Россия отправила запрос британским коллегам с просьбой пригласить для отчета представителей Берлина, Стокгольма и Копенгагена.

«Посмотрим, решатся ли наши оппоненты на этот ход: ожидания отчета по трем национальным расследованиям среди стран-членов ООН нарастают», - отметил Полянский.

Кроме того, на обсуждение Россия намерен позвать «пару интересных незаангажированных докладчиков».

Ранее сообщалось, что в конце июня появилось новое видео, снятое с борта подводного беспилотного аппарата около «Северного потока - 2», эксперты полагают, что судя по масштабам разрушений этот газопровод подорвали взрывным устройством меньшего размера.

Напомним, что Россия неоднократно заявляла о причастности США к подрывам газопроводов в Балтике.

Но Белый дом категорически отрицает свою вину, перекладывая ответственность на Польшу и Украину.