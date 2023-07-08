В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Посол Антонов заявил, что США поставками кассетных боеприпасов Киеву приближают мировую войну

Марина Крижановская
00:50 08.07.2023
Анатолий Антонов отметил, что США игнорируют негативное мнение своих союзников, а также генсека ООН Гутерриша относительно применения кассетных боеприпасов неизбирательного действия.
Посол Антонов заявил, что США поставками кассетных боеприпасов Киеву приближают мировую войну
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Соединенные Штаты, будучи глубоко вовлеченными в украинский конфликт, продолжают поднимать в нем ставки. Их желание поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы приближает мир к огромной военной катастрофе. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение американской администрации предоставить Киеву кассетные боеприпасы. В Telegram-канале посольства опубликованы его ответы на вопросы СМИ.

«С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает "поднимать ставки" в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне», - заявил посол.

Анатолий Антонов обратил внимание на игнорирование Соединенными Штатами реакций своих союзников и мнение генсека ООН Антониу Гутерриша относительно данного шага - поставки кассетных боеприпасов.

«Вашингтон проигнорировал негативное мнение своих союзников относительно опасного использования кассетных боеприпасов неизбирательного действия. И это при том, что среди членов Североатлантического альянса есть немало государств, которые участвуют в известной Конвенции по кассетным боеприпасам. Ничего не стоят для администрации также озабоченности Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - сказал Антонов.

Он назвал желание поставить такого рода боеприпасы Киеву жестом отчаяния, «свидетельствующей об осознании США и их сателлитами своего бессилия». Посол Антонов добавил, что администрация США «полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями и закрыла глаза на жертвы среди гражданского населения».

Немногим ранее президент Джо Байден заявил, что ему нелегко далось решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву. Он сказал, что боеприпасы у украинцев и у американцев кончались, поэтому он воспользовался советом Минобороны поставить такие боеприпасы «на переходный период».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:32 В стране и мире
ОЗХО сообщила об уничтожении всех объявленных запасов химоружия в мире
23:02 В стране и мире
Видео
В Коломне из-за мощного ливня затопило подъезды и улицы
22:08 В стране и мире
В Белом доме исключили возможность принятия Украины в НАТО по итогам саммита в Вильнюсе
17:26 В стране и мире
Видео
Захар Прилепин записал видеообращение, стоя на ногах
16:34 В стране и мире
Видео
Минприроды РФ обеспокоили планы Японии по сбросу воды с АЭС «Фукусима»
Популярное
Видео
Розовые озера, лавандовые поля и алуштинский Стоунхендж: что предлагают российские курорты туристам в этом году
Видео
Задержанный в Крыму украинский агент заявил о планах ГУР найти на полуострове ядерный поезд
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.