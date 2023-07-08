Посол Антонов заявил, что США поставками кассетных боеприпасов Киеву приближают мировую войну

Анатолий Антонов отметил, что США игнорируют негативное мнение своих союзников, а также генсека ООН Гутерриша относительно применения кассетных боеприпасов неизбирательного действия.

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Соединенные Штаты, будучи глубоко вовлеченными в украинский конфликт, продолжают поднимать в нем ставки. Их желание поставить киевскому режиму кассетные боеприпасы приближает мир к огромной военной катастрофе. Так посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение американской администрации предоставить Киеву кассетные боеприпасы. В Telegram-канале посольства опубликованы его ответы на вопросы СМИ.

«С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает "поднимать ставки" в конфликте. Глубокая вовлеченность США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и вправду зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне», - заявил посол.

Анатолий Антонов обратил внимание на игнорирование Соединенными Штатами реакций своих союзников и мнение генсека ООН Антониу Гутерриша относительно данного шага - поставки кассетных боеприпасов.

«Вашингтон проигнорировал негативное мнение своих союзников относительно опасного использования кассетных боеприпасов неизбирательного действия. И это при том, что среди членов Североатлантического альянса есть немало государств, которые участвуют в известной Конвенции по кассетным боеприпасам. Ничего не стоят для администрации также озабоченности Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша», - сказал Антонов.

Он назвал желание поставить такого рода боеприпасы Киеву жестом отчаяния, «свидетельствующей об осознании США и их сателлитами своего бессилия». Посол Антонов добавил, что администрация США «полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями и закрыла глаза на жертвы среди гражданского населения».

Немногим ранее президент Джо Байден заявил, что ему нелегко далось решение о поставке кассетных боеприпасов Киеву. Он сказал, что боеприпасы у украинцев и у американцев кончались, поэтому он воспользовался советом Минобороны поставить такие боеприпасы «на переходный период».