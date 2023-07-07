Число госпитализированных с менингитом в Екатеринбурге выросло до 8
В Екатеринбурге растет количество пострадавших от вспышки менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon. По данным регионального Минздрава на 7 июля, госпитализировать пришлось уже 8 человек.
«Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40», - сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram.
Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.
Ранее Минздрав Свердловской области сообщал об удовлетворительном состоянии шести сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией.
Напомним, что в начале июля в Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингита в пункте выдачи Ozon, двое сотрудников компании - 21-летняя девушка и 46-летний мужчина - скончались в течение суток на фоне стремительного развития болезни.