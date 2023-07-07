Число госпитализированных с менингитом в Екатеринбурге выросло до 8

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В Екатеринбурге растет количество пострадавших от вспышки менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon. По данным регионального Минздрава на 7 июля, госпитализировать пришлось уже 8 человек.

«Шесть пациентов проходят лечение в Сысертской ЦРБ, еще два пациента госпитализированы в ГКБ №40», - сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области в Telegram.

Медики оценивают состояние пациентов как удовлетворительное.

Ранее Минздрав Свердловской области сообщал об удовлетворительном состоянии шести сотрудников Ozon, госпитализированных с менингококковой инфекцией.



Напомним, что в начале июля в Екатеринбурге зафиксировали вспышку менингита в пункте выдачи Ozon, двое сотрудников компании - 21-летняя девушка и 46-летний мужчина - скончались в течение суток на фоне стремительного развития болезни.