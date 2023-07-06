В Минздраве оценили состояние заболевших менингитом сотрудников Ozon

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Состояние шести сотрудников Ozon, которые были госпитализированы с менингококковой инфекцией в Екатеринбурге, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает Минздрав региона.

«По состоянию на 19.00 в Сысертскую ЦРБ госпитализировано шесть сотрудников Ozon. Без клиники, контактные, положительные результаты лабораторных исследований. Состояние удовлетворительное», - следует из сообщения.

Отмечается, что госпитализации в другие медицинские учреждения отсутствуют.

Напомним, 5 июля в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что зафиксировали случаи заражения менингококковой инфекцией среди сотрудников распределительного центра Ozon. Были приняты меры для предотвращения распространения инфекции.

Ранее из-за вспышки менингита в Екатеринбурге умерли два сотрудника Ozon - 21-летняя девушка и 46-летний мужчина. Они скончались в течение 24 часов по причине молниеносного течения инфекции.