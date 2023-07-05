В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию

В Роспотребнадзоре отметили, что зафиксировано семь случаев заражения.

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Роспотребнадзор в Екатеринбурге выявил у сотрудников распределительного центра Ozon случаи менингококковой инфекции.

«Всего по состоянию на 5 июля 2023 г. зарегистрировано семь случаев менингококковой инфекции», - говорится в сообщении регионального ведомства в Telegram-канале.

В Роспотребнадзоре уточнили, что более 60 человек прошли вакцинацию на настоящий момент. Ситуация находится на постоянном контроле ведомства по Свердловской области.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в Монголии зафиксирован случай заболевания человека чумой. Также в ведомстве исключили риск завоза инфекции в Российскую Федерацию.