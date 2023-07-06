Пентагон намерен отправлять Киеву самые эффективные кассетные боеприпасы

Представитель Пентагона заявил, что Украине будут отправлены те боеприпасы, которые успешно прошли последние испытания.

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Если США решатся отправить кассетные боеприпасы на Украину, то будут отправлены самые эффективные экземпляры. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Америка будет рассматривать те боеприпасы, которые успешно показали себя на последних испытаниях.

«Как я упоминал ранее, в случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», - заявил Рейдер на брифинге.

В четверг стало известно, что кассетные боеприпасы все же попадут на Украину. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на представителя администрации США.