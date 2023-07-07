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В МЧС рассказали, с какими препятствиями столкнулись спасатели в ходе поиска пропавших в Бурятии туристов

Алексей Курильченко
Олег Лавров
13:31 07.07.2023
На реке Снежная, куда отправились туристы, из-за обильных осадков поднялся уровень воды - прохождение участков горной реки в таком случае может быть крайне опасным.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Катамаран с туристами из Новосибирска перевернулся при прохождении опасного порога на горной реке. Четыре судна опрокинулись, восемь человек оказались в воде. Троим удалось самостоятельно выбраться, остальных унесло течением. Вторые сутки спасатели ведут их поиски.

«В настоящее время оперативно из города Иркутск в Кабанский район вылетел борт Ми-8 со спасателями байкальского отделения на борту», - заявил начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятии Евгений Варава.

Благодаря облету на местности, нашли живыми еще двух туристов. Как сообщили в МЧС, во время поисков с воздуха люди услышали звуки вертолета и запустили ракетницу. Это позволило определить их координаты. Приземлиться в тайге спасатели не смогли, поэтому направляются к туристам пешком.

Поиском пропавших занимаются 14 спасателей. На реке Снежная, куда отправились туристы, из-за обильных осадков поднялся уровень воды. Прохождение участков горной реки в таком случае может быть крайне опасным, даже для опытных экстремалов

«Река Снежная протекает по таежной местности, изобилует порогами, водоворотами и завалами. Сильное течение обусловлено узкими берегами и высоким уровнем воды», - сообщил Евгений Варава.

Организатор сплава - новосибирский любительский турклуб, называющийся «ВодникиНеГодники». В социальной сети они характеризуют себя, как группу энтузиастов, решивших, что туризм и вода - это отличная альтернатива пляжному отдыху. В МЧС сообщили, что тургруппа была зарегистрирована, а у сплавщиков есть необходимая экипировка. Следователи начали проверку по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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