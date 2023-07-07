Двое из пяти пропавших в Бурятии туристов найдены живыми

© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ

Спасатели нашли двух туристов, пропавших в Бурятии во время сплава по реке на катамаранах. Как уточнили в МЧС России, координаты мужчин удалось установить благодаря сигналу ракетницей.

«Спасатели МЧС России смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Двое мужчин, услышав звук вертолета спасателей, просигналили ракетницей», - говорится в сообщении ведомства.

Поиски еще троих человек продолжаются.

Напомним, восемь человек перевернулись на сложном участке реки Снежная в Кабанском районе, из них трое выбрались на берег, а остальных снесло бурным потоком воды. К поиску туристов привлекли авиацию.