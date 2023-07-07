МЧС привлекло авиацию к поиску пропавших в Бурятии туристов

Группа туристов на катамаранах пропала во время сплава по реке в Бурятии.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Вертолет Ми-8 МЧС РФ присоединился к наземной поисково-спасательной операции в Бурятии, где накануне группа новосибирских туристов пропала при сплаве по реке.

Как видно на кадрах оперативной съемки МЧС, пешая и водная группы спасателей выдвинулась с Теплых озер для обследования реки Снежная, где опрокинулись катамараны туристов из Новосибирска. Спасатели идут к месту происшествия по тайге по колено в воде.

Одновременно из города Иркутск в Кабанский район вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда. На видео вертолет со спасателями набирает высоту и кружит над тайгой и водной гладью реки Снежная - она знаменита сильным течением, опасными порогами, водоворотами и завалами.

По предварительным данным, 6 июля туристы из Новосибирска пропали при попытке сплавиться по реке Снежная в Кабанском районе. На сложном участке восемь человек перевернулись на катамаранах, трое выбрались на берег, остальных сплава снесло бурным потоком воды.

Поисково-спасательная операция продолжалась до глубокой ночи и возобновилась утром 7 июля.

Есть сведения, что один из туристов выбрался к зимовью и находится на связи.

В МЧС уточнили, что ЧП произошло с профессионально подготовленными и экипированными туристами, все они находились в спасательных жилетах, что оставляет надежду, что путешественники живы. В поисковой операции задействовали 14 человек и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось о спасении в Бурятии 30-летней женщины, которая заблудилась и провела в лесу 18 дней.