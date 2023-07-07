Mash: Спасатели нашли всех туристов, пропавших в Бурятии

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Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций нашли оставшихся троих туристов, пропавших во время сплава по реке Снежная в Бурятии. Таким образом, все пропавшие люди спасены.

Об обнаружении троицы туристов сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Однако, в МЧС «Звезде» сообщили, что сейчас ведутся поиски еще двух туристов - мужчины и женщины - в сложном горном рельефе местности. Судьба третьего пропавшего неизвестна.

Напомним, восемь человек 7 июля перевернулись на сложном участке реки Снежная в Кабанском районе, из них трое выбрались на берег, а остальных снесло бурным потоком воды. К поиску туристов привлекли авиацию. Двое из пропавших спаслись, подав сигнал ракетницей.