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Цаликов ознакомился с новейшими роботизированными транспортерами в технополисе «Эра»

13:00 07.07.2023
Также с последними научными разработками технополиса ознакомился заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
Цаликов ознакомился с новейшими роботизированными транспортерами в технополисе «Эра»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Первый замминистра обороны Руслан Цаликов, а также заместитель Председателя Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили расположенный в Анапе военный инновационный технополис «Эра».

Им продемонстрировали новейшую продукцию, созданную специалистами «Эры». Были представлены управляемые дистанционно роботы-транспортеры. Данные машины могут использоваться как транспортировщики боеприпасов и провианта на поле боя, а также для вывоза раненых военнослужащих в безопасные места.

Кроме того, посетители технополиса смогли ознакомиться с разработками в сфере защиты техники и военной экипировки. 

В заседании также приняли участие заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов, представители Минпромторга России, органов центрального военного управления и отечественных промышленных компаний.

Участники встречи доложили о промежуточных итогах деятельности фонда развития «Эры» и результатах выполнения проектов участников военного иннограда.

Также Мантуров наградил наиболее отличившихся сотрудников технополиса медалями «За инновационное развитие».

Напомним, в конце прошлого месяца Мантуров посетил «Омсктрансмаш», где производят и модернизируют бронетехнику. Сегодня более 30 образцов военной и инженерной техники с данного завода находятся на вооружении ВС РФ.

Ранее Мантуров отметил положительные результаты работы технополиса «Эра» в Анапе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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Цаликов ознакомился с новейшими роботизированными транспортерами в технополисе «Эра»
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