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Мантуров посетил «Омсктрансмаш», где производят и модернизируют бронетехнику

Ян Брацкий
01:18 30.06.2023
Сегодня более 30 образцов военной и инженерной техники с данного завода находятся на вооружении ВС РФ.
Мантуров посетил «Омсктрансмаш», где производят и модернизируют бронетехнику
© Фото: ТРК «Звезда»
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Омскую область, где вместе в врио губернатора региона Виталием Хоценко осмотрел мощности предприятия «Омсктрансмаш». На  заводе производят новейшие образцы военной и гражданской продукции, а также занимаются модернизацией и ремонтом бронетехники.

© ТРК «Звезда»

Мантуров отметил, что за минувший год объемы производства выросли в четыре раза. На заводе ряд уникальных автоматических линий, например по производству гусеничных лент. Большинство процессов полностью автоматизированы. Мантуров высоко оценил работу предприятий Омской области в ходе посещения выставочной экспозиции.

«С учетом индустриального развития, регион в последние годы стал лидером в Сибирском федеральном округе по темпам развития промышленности. Сегодня регион располагает высокоразвитым нефтеперерабатывающим комплексом, рядом химических предприятий, машиностроительными и радиоэлектронными производствами. В области расположены крупные предприятия военно-промышленного комплекса России, в частности, по выпуску бронетехники», - отметил Денис Мантуров.

После осмотра предприятия состоялась рабочая встреча с Виталием Хоценко. Мантуров обсудил с ним вопросы докапитализации фонда, который занимается поддержкой региональных промышленников. Ранее Денис Мантуров анонсировал поставку ВКС России партию истребителей Су-35С.Самолеты прошли заводские испытания, каждый из них был протестирован в воздухе в разных рабочих режимах.

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