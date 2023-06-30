Мантуров посетил «Омсктрансмаш», где производят и модернизируют бронетехнику
Сегодня более 30 образцов военной и инженерной техники с данного завода находятся на вооружении ВС РФ.
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Омскую область, где вместе в врио губернатора региона Виталием Хоценко осмотрел мощности предприятия «Омсктрансмаш». На заводе производят новейшие образцы военной и гражданской продукции, а также занимаются модернизацией и ремонтом бронетехники.
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