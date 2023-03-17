В стране и мире Мантуров отметил положительные результаты работы технополиса «Эра» в Анапе Игнат Далакян Денис Мантуров отметил существенные положительные изменения в иннограде, произошедшие за последние 6 лет. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил результаты работы военного инновационного технополиса «Эра». «За эти 6 лет многое изменилось существенно. Видны результаты наработок. Коллеги сегодня продемонстрировали в рамках и обхода лабораторий и по выставке. Я рассчитываю на то, что мы с вами вместе должны добавить дополнительные импульсы и компетенции, чтобы эти все начала в дальнейшем развивались, и технополис "Эра" стал бы кузницей кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса», - сказал Мантуров. Ранее первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и заместитель министра обороны Павел Попов совместно с Денисом Мантуровым проинспектировали военный инновационный технополис «Эра» в Анапе. Концептуальные организационные вопросы развития иннограда выносятся на рассмотрение коллегиального органа - Совета технополиса, заседания которого проводятся с участием руководящего состава Минобороны России, представителей госкорпораций и предприятий отечественного ОПК, ведущих научных школ, НИО и вузов. Председателем Совета является заместитель председателя Правительства Российской Федерации - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Экспертное мнение и аналитика