Опубликованы кадры вскрытия тайника украинского диверсанта в Крыму

23 февраля 2023 года украинский агент подорвал железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе. Самодельное взрывное устройство он получил через тайник.

© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ России

ФСБ опубликовала кадры вскрытия тайника украинского диверсанта в Крыму. Он был задержан, так как планировал совершить еще один теракт на территории полуострова.

В Федеральной службе безопасности заявили, что задержанный действовал по заданию украинских спецслужб. Когда началась спецоперация, фигурант уехал в Одессу, где и был завербован.

Диверсант прошел курс подготовки, включавший в себя и обучение взрывному делу. Пройдя необходимые тренировки, он был направлен в Крым.

Уточняется, что 23 февраля 2023 года украинский агент подорвал железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе. Самодельное взрывное устройство он получил через тайник.

Возбуждено уголовной дело по факту диверсии, задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным ФСБ, фигурант уже дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Тюмени сторонника украинских боевиков.