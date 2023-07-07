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ФСБ задержала подорвавшего ж/д пути в Крыму украинского диверсанта

Алексей Курильченко
09:47 07.07.2023
Злоумышленники признался в подрыве железнодорожного полотна на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Симферополя, который  планировал совершить теракт на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым. По данным правоохранителей, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

По данным следствия, после начала специальной военной операции фигурант выехал в Одессу, где его завербовали сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, который включал в себя обучение взрывному делу. После тренировки мужчину направили в Крым.

Находясь на российском полуострове, разведчик 23 февраля 2023 года подорвал железнодорожное полотно на перегоне «Чистенькое-Почтовое» в Бахчисарайском районе. Для этого он использовал самодельное взрывное устройство, переданное через тайник.

Фигурант дела был задержан в Симферополе, возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Злоумышленник дал признательные показания.

Ранее в Тюменской области были задержаны злоумышленники, которые готовили теракт и покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Преступники действовали по заданию Украины.

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