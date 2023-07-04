ФСБ задержала в Тюмени сторонника украинских боевиков

Фигурант дела о госизмене пытался склонить офицера ВС РФ к переходу на сторону противника в зоне СВО.

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации пресекла деятельность пособника украинских спецслужб в Тюмени. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту государственной измены.

По данным следствия, фигурант пытался склонить офицера одной из воинских частей вместе с вверенным ему подразделением перейти на сторону противника после прибытия в зону специальной военной операции. При этом он использовал в качестве аргументов заведомо ложные сведения, которые дискредитировали Вооруженные силы России.

Также подозреваемый гарантировал офицеру, что организует военнослужащим подразделения связь с представителями украинской разведки.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании жителя Луганской Народной Республики, который подозревается в шпионаже. Будучи гражданином Украины, злоумышленник передавал данные о дислокации и передвижении подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР в зоне специальной военной операции.