Более 8000 домов остаются в зоне затопления в Херсонской области

Спустя месяц после подрыва Каховской ГЭС под водой остается еще треть домов, пострадавших в результате наводнения.

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В зоне затопления в Херсонской области остается еще порядка 8000 домов, это примерно треть жилого фонда в прибрежной зоне Днепра, пострадавшего в результате разрушения Каховской ГЭС и наводнения. Оперативными данными о последствиях экологической катастрофы поделились с ТАСС органы власти региона.

«В шести населенных пунктах в зоне затопления остаются 8,12 тысячи жилых домов - 35,4% от общего количества подтопленных после разрушения ГЭС», - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате подрыва украинскими боевиками Каховской гидроэлектростанции увеличилось до 55 человек.

Напомним, 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена в результате теракта, тонны воды устремились в Днепр, затапливая прибрежные районы Херсонской области. По версии Минобороны, подрыв ГЭС совершили украинские диверсанты, чтобы сорвать наступление ВС РФ.