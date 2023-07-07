Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 55
Экстренные службы нашли за сутки тела еще двух погибших.
© Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости
Число погибших в результате подрыва украинскими боевиками Каховской гидроэлектростанции достигло 55 человек. Об этом сообщили в экстренных службах.
«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек», - цитирует РИА Новости сообщение.
Напомним, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС 6 июня. В результате взрыва оказались затоплены несколько населенных пунктов Херсонской области. Как заявили в Министерстве обороны РФ, целью диверсии является попытка украинских боевиков не допустить наступления ВС РФ.