В стране и мире Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 55 Алексей Курильченко Экстренные службы нашли за сутки тела еще двух погибших. © Фото: Таисия Воронцова, РИА Новости Читайте нас на: Число погибших в результате подрыва украинскими боевиками Каховской гидроэлектростанции достигло 55 человек. Об этом сообщили в экстренных службах. «В течение суток обнаружены тела еще двух погибших, всего погибли 55 человек», - цитирует РИА Новости сообщение. Напомним, киевский режим подорвал Каховскую ГЭС 6 июня. В результате взрыва оказались затоплены несколько населенных пунктов Херсонской области. Как заявили в Министерстве обороны РФ, целью диверсии является попытка украинских боевиков не допустить наступления ВС РФ. Экспертное мнение и аналитика