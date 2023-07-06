«Всю ночь не спали»: вернувшиеся бойцы рассказали о своих эмоциях после освобождения

Бойцы рассказали, что сначала не поверили своим ушам, когда узнали о возвращении домой из плена.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Освобожденные из плена бойцы рассказали корреспонденту «Звезды» о своих эмоциях после того, как узнали, что возвращаются домой.

«Сначала не поверили, всю ночь до утра не спали. Потом, когда уже обменяли на границе, радость. Понял, что все, дома», - рассказал освобожденный из плена боец Андрей.

Не сразу поверил происходящему и боец Константин.

«Я тоже аж не поверил своим ушам, потому что провел чуть больше недели (в плену. - Прим. Ред). Ну, конечно, эта неделя была психологически тяжела, потому что все время думаешь о доме, все время думаешь о том, как там родные», - рассказал Константин.

Первым делом после возвращения на Родину бойцы звонят своим родным по телефону, чтобы сказать, что живы и здоровы после пережитого в плену.

«Лучше не вспоминать, честное слово. Хочу привет передать своим сыновьям, что я живой», - добавил освобожденный из плена боец.

Ранее освобожденный боец рассказал о пережитом в украинском плену. Сегодня по договоренностям между Минобороны РФ и украинской стороной в Россию вернулись из плена 45 бойцов.