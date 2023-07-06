«Ужаса было много»: освобожденный боец о пережитом в украинском плену
Освобожденный из плена по договоренности между Минобороны РФ и украинской стороной российский боец вернулся на Родину. Корреспонденту «Звезды» он рассказал о пережитом в украинском плену и о словах родным по телефону.
«Настроение получше, чем было. Ужаса было много. В плену находился с 19 мая. Самое страшное - ожидание», - рассказал боец.
Боец добавил, что уже пообщался с родными из Белгородской области по телефону. Губернатор каждому выдал по одному.
«Позвонил, сказал, что все - обменяли, что я уже дома, в России. Все рады», - поделился боец.
В планах на ближайшее время - простое «вернуться домой».
Напомним, сегодня состоялся обмен пленными бойцами между Минобороны РФ и украинской стороной, в результате которого в Россию вернулось 45 человек.
Военно-транспортный самолет приземлился на одном из аэродромов Подмосковья. Сразу после приземления бойцов ждали медосмотр и направление в госпиталь Минобороны.