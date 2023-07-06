Освобожденные из украинского плена российские бойцы приземлились в Подмосковье

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении 45 российских военнослужащих из украинского плена.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские бойцы, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву. Военнослужащих встретил корреспондент «Звезды».

После возвращения бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях российского оборонного ведомства. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Ранее Министерство обороны сообщило, что 45 военнослужащих российской армии вернулись из украинского плена, где им грозила смертельная опасность.