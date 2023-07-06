Глава МИД Грузии отметил, что посол уже покинул территорию Украины и направляется в республику.

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Глава Министерства иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что МИД республики не планирует проводить консультации с послом республики на Украине Георгием Закарашвили, которому было предписано покинуть украинскую столицу из-за ситуации со здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Министерство иностранных дел Грузии не планирует вести никаких консультаций с послом. Кстати, посол уже покинул территорию Украины, он направляется в Грузию», - цитирует ТАСС со ссылкой на местную телекомпанию слова Дарчиашвили.

Ранее главный редактор «Грузинформ» и политолог Арно Хидирбегишвили рассказал «Звезде», что ситуация с экс-президентом Грузии является давним планом Соединенных Штатов совместно с Украиной. Эксперт отметил, что Вашингтон и Киев провоцируют народное волнение, смуту и цветную революцию в Грузии.

До этого врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа оценила шансы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвиили на выживание после голодовки. Медик отметила, что у политика налицо астено-невротический синдром.