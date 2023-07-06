В Грузии рассказали, что ситуация с Саакашвили является планом США и Киева

Политолог считает, что ситуация с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили началась еще во время подготовки военной операции Грузии и была давним разработанным США совместно с Киевом планом.

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Главный редактор «Грузинформ» и политолог Арно Хидирбегишвили рассказал «Звезде», что ситуация с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили является давним и хорошо разработанным планом США совместно с Киевом.

«Это началось не первый день. Это давний, хорошо разработанный план США совместно с Киевом. Это началось тогда, когда готовилась военная операция, составленная Киевом, как признались Меркель и Саркози. Не случайно Грузия была включена в ассоциированное трио, "Крымскую платформу", не случайно были совершены недружественные шаги по отношению к Грузии», - рассказал политолог.

По рассказу эксперта, всю команду Саакашвили, которая находится под следствием и получила тюремные сроки, приютили и дали гражданство и высокие государственные должности.

«Поэтому Украина в последние годы не являлась дружественной Грузии страной», - сказал Хидирбегишвили.

Политолог рассказывает, что в последнее время были сделаны несколько попыток государственного переворота. Одна из них была со ссылкой Михаила Саакашвили два года назад.

«Теперь нам говорят, что если мы не выпустим Саакашвили, которого довели до такого состояния... санкции опять остались в повестке дня», - сообщил Хидирбегишвили.

Политолог сообщает, что цель у Соединенных Штатов и Украины многоступенчатая.

«Максимально спровоцировать в Грузии народное волнение, недовольство, цветную революцию, выступления, смуту», - считает Арно Хидирбегишвили.

Ранее Грузия исключила возможность диалога с Киевом по теме освобождения экс-президента Михаила Саакашвили. Однако лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия готова оставаться в режиме «односторонней дружбы» с Украиной.