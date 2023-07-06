Армия МО РФ сообщило о возвращении 45 российских военнослужащих из плена Минобороны России заявило, что в плену освобожденным военнослужащим грозила смертельная опасность. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 45 российских военнослужащих. Утверждается, что в плену освобожденным грозила смертельная опасность. Самолеты российской военно-транспортной авиации доставят военнослужащих в медицинские учреждения МО РФ. Там они пройдут лечение и реабилитацию. Сообщается, что всем освобожденным военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Российские военнослужащие были возвращены в результате переговорного процесса. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.





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