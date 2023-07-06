МО РФ сообщило о возвращении 45 российских военнослужащих из плена
Минобороны России заявило, что в плену освобожденным военнослужащим грозила смертельная опасность.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 45 российских военнослужащих.
Утверждается, что в плену освобожденным грозила смертельная опасность.
Самолеты российской военно-транспортной авиации доставят военнослужащих в медицинские учреждения МО РФ. Там они пройдут лечение и реабилитацию.
Сообщается, что всем освобожденным военнослужащим оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Российские военнослужащие были возвращены в результате переговорного процесса.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.