Опубликованы кадры прибытия в Россию освобожденных пленных
Ранее Минобороны сообщило о возвращении 45 российских военнослужащих из плена.
© Видео: Шамсаил Саралиев © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram
Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия в РФ наших военнослужащих, освобожденных из украинского плена.
«Домой, в Россию, из украинского плена вернулись 45 наших военнослужащих», - написал он.
Сегодня Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 45 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Все прибывшие пройдут медицинский осмотр, после чего их направят на лечение.
Ранее корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» показал, как российские военнослужащие распространяют среди противника агитационные снаряды с призывом сдаться в плен.