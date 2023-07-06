Опубликованы кадры прибытия в Россию освобожденных пленных

Ранее Минобороны сообщило о возвращении 45 российских военнослужащих из плена.

© Видео: Шамсаил Саралиев © Фото: Шамсаил Саралиев, telegram

Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев опубликовал в своем Telegram-канале кадры прибытия в РФ наших военнослужащих, освобожденных из украинского плена.

«Домой, в Россию, из украинского плена вернулись 45 наших военнослужащих», - написал он.

Сегодня Минобороны сообщило, что возвращены в Россию 45 военнослужащих, которым грозила смертельная опасность. Все прибывшие пройдут медицинский осмотр, после чего их направят на лечение.

Ранее корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» показал, как российские военнослужащие распространяют среди противника агитационные снаряды с призывом сдаться в плен.