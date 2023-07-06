Российские военные нанесли агитационный удар из «Ураганов» по позициям противника

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал, как российские военнослужащие распространяют среди противника агитационные снаряды с призывом сдаться в плен.

На транспортно-заряжающую машину поднимают ракету для реактивной системы залпового огня «Ураган». Внутри нет поражающих элементов, красным цветом маркируются специальные агитационные снаряды.

Агитационный материал загружается в контейнеры, которые ставят в ракету. На листовках объясняется, как избежать бессмысленной смерти. Получить больше информации можно, перейдя по QR-коду. Среди воюющих на стороне Киева много наемников, поэтому есть листовки и на английском языке. Перейдя по QR-коду, можно обсудить условия сдачи в плен в режиме онлайн. Все инструкции подробные - предлагают различные способы прекратить участие в боевых действиях.

«Есть инструкции, как перейти на нашу сторону, как сдаться в плен, чтобы не быть убитым. Как сделать это втайне от командиров. Если не хотят переходить на нашу сторону, есть варианты, как избежать вступления в бой с российскими военнослужащими и как им правильно покинуть позиции», - пояснил командир оперативной группы отряда психологических операций с позывным Трюкач.

Каждая ракета вмещает 10 тысяч листовок. Площадь рассеивания несколько квадратных километров. Бойцы Восточного военного округа готовятся, за линию боевого соприкосновения на Угледарском направлении отправят восемь агитационных ракет.

«Были случаи, когда сдавались в плен, действительно с листовками подняв руки, пять-семь человек было при мне», - поделился водитель оперативной группы отряда психологических операций с позывным Кучер.

Когда «Ураган» с агитснарядами выезжает на огневую позицию, работа ничем не отличается от боевой. В любой момент украинские националисты могут открыть ответный огонь. Цель российских бойцов - помочь насильно мобилизованным украинцам выжить, донести правду о том, что происходит в зоне боевых действий. Подразделения психологических операций Тихоокеанского флота стараются всеми возможными способами, порой с риском для собственных жизней.

Ранее российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000 германского производства. Неприятельскую самоходку поразили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» российские военнослужащие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.