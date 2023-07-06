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В России могут увеличить суммы долга, ограничивающие выезд из страны

Дарина Криц
01:50 06.07.2023
Предложено повысить суммы долга с 10 и 30 тысяч рублей до 50 и 100 тысяч рублей соответственно.
В России могут увеличить суммы долга, ограничивающие выезд из страны
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press
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В России предложили пересмотреть законодательство в отношении увеличения суммы долга, которая бы ограничивала выезд россиян за рубеж. Отмечено, что в минувшем 2022 году такого рода ограничением был затруднен выезд для порядка восьми миллионов граждан, согласно данным статистики ФССП (Федеральной службы судебных приставов). Данные показатели стали рекордными за прошедшие 15 лет.

Как сообщает RT, на имя председателя СФ РФ Валентины Матвиенко поступил запрос от директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. В частности, он предложил увеличить размеры долговых обязательств, препятствующих выезду за пределы страны.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тысяч рублей до 50 и 100 тысяч рублей соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России», - приводит СМИ информацию из копии письма.

Также указано, что нынешние правила ограничения выезда из России для имеющих задолженность увеличивают нагрузку для судебных приставов и пограничных служб, создают трудности для миллионов россиян. В настоящее время выезд за границы России ограничен для имеющих долг свыше 10 тысяч рублей по алиментам, а также по возмещению различного рода вреда и для тех, у кого имеются долги свыше 30 тысяч рублей по иным требованиям.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 декабря 2022 года восемь миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов. В аналогичный период 2021 года эти ограничения действовали в отношении 4,6 миллионов россиян, имевших долг. Также приводилась информация, что приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга.

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