ФССП: восемь миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов

В аналогичный период 2021 года такие ограничения действовали в отношении 4,6 миллионов должников.

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Число россиян, которым из-за долгов ограничен выезд из страны, по состоянию на 1 декабря 2022 года составило восемь миллионов. Об этом сообщает пресс-служба ФССП РФ.

«В настоящее время в рамках восьми миллионов исполнительных производств действуют постановления о временном ограничении должников в праве выезда из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в аналогичный период 2021 года такие ограничения действовали в отношении 4,6 миллионов должников.

В ФССП напомнили, что узнать о своих задолженностях можно на официальном сайте ведомства, либо на портале Госуслуги.

Ранее в России вступил в силу закон, согласно которому избавиться от запрета на выезд из РФ должники смогут прямо в аэропорту за несколько минут.